George Michael, mort à 53 ans : "Il n'a pas souffert..."

Sa chanson Last Christmas est éternelle, mais lui, tristement, a vécu son tout dernier Noël : George Michael est mort à l'âge de 53 ans le 25 décembre 2016 chez lui dans l'Oxfordshire (centre de l'Angleterre), selon une annonce de son agent et les constatations de la police de Thames Valley. Les officiers sont intervenus peu avant 14 heures au domicile du chanteur à Goring-on-Thames et ont prononcé sur place le décès, dont les circonstances sont indéterminées mais ne sont pas considérées comme suspectes.

Selon Sky News, le manager de la star, Michael Lippman, a indiqué à l'agence Associated Press que George Michael aurait succombé à une crise cardiaque, thèse corroborée par TMZ : "L'un des principaux porte-parole de George Michael nous a indiqué que le chanteur n'était pas souffrant et qu'il travaillait dernièrement sur un film sur sa vie pour Showtime qui doit être diffusé en Angleterre en mars prochain [un documentaire, intitulé Freedom, qui était effectivement déjà annoncé, NDLR]", a dans un premier temps écrit le site américain, avant de se faire quelques minutes plus tard plus précis : "Des sources directement en contact avec George Michael et en mesure de s'exprimer en connaissance de cause nous ont dit que le chanteur est mort d'une crise cardiaque. Il dormait lorsque cela s'est produit et n'a pas souffert." Une autopsie doit prochainement vérifier ou infirmer cette allégation.

La mort de George Michael, Georgios Kyriacos Panayiotou de son vrai nom, avait été révélée tard dans la soirée du 25 décembre par son représentant, via un court communiqué : "C'est avec une immense tristesse que nous confirmons que notre fils, frère et ami bien-aimé est décédé paisiblement chez lui pendant Noël. Sa famille demande à ce que son intimité soit respectée durant ce moment difficile. Il n'y aura pas d'autres commentaires pour le moment." Authentique icône de la pop depuis ses débuts en duo avec Andrew Ridgeley au sein de Wham!, crédité de multiples tubes (Wake Me Up Before You Go Go, Freedom, Careless Whisper, Faith, I Want Your Sex...) et de plus de 100 millions d'albums vendus, l'artiste travaillait sur un nouvel album avec le songwriter et producteur Naughty Boy, bientôt trois ans après l'album live Symphonica (numéro un des ventes outre-Manche à sa sortie) et bientôt treize ans après son cinquième et dernier album studio, Patience. "Je n'en reviens pas. Surtout que l'on espérait annoncer de nouveaux concerts en 2017, notamment à Bercy, a commenté avec tristesse la grande productrice Jackie Lombard, qui travaillait depuis une trentaine d'années avec lui, dans des propos rapportés par Le Parisien. Pour moi, il était en train d'enregistrer un album. Son entourage m'avait même demandé des contacts de fans français pour annoncer prochainement une sortie."

Véritable sex-symbol qui avait fait son coming out à la fin des années 1990, George Michael, qui avait connu dans les années 2000 des déboires avec la drogue, avait réchappé en 2011 d'une grave pneumonie, sortant du coma le jour de Noël. Cinq ans plus tard exactement, c'est un careless ending pour l'une des figures les plus marquantes de la musique...