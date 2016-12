George Michael : Mort du chanteur à l'âge de 53 ans

Le chanteur George Michael est mort à l'âge de 53 ans, une information confirmée par son agent par voie de communiqué : "C'est avec une immense tristesse que nous confirmons que notre fils, frère et ami bien-aimé est décédé paisiblement chez lui durant Noël. Sa famille demande à ce que son intimité soit respectée durant ce moment difficile. Il n'y aura pas d'autres commentaires pour le moment." La police de Thames Valley a précisé qu'une ambulance s'est rendue dans une propriété de Goring dans le comté d'Oxfordshire et que les circonstances du décès ne sont pas suspectes.

La star, née Georgios Kyriacos Panayiotou dans le nord-ouest de Londres, a connu la gloire avec le groupe Wham dans les années 1980, a ensuite poursuivi avec succès une carrière solo. Il a vendu environ 100 millions d'albums dans le monde durant environ quarante années de métier. On lui doit ainsi les tubes Wake Me Up Before You Go Go, Careless Whisper, Faith ou encore Freedom.

Plus d'informations à suivre.