Adeline Blondieau agressée : "Ne laissons pas les c... nous voler nos sourires"

Jeudi 28 juin 2018, Adeline Blondieau écrivait sur sa page Facebook officielle avoir été victime d'une agression. La comédienne de 47 ans raconte : "Chers amis après avoir subi un vol et de la violence hier dans une galerie commerciale, je vous propose un moment de paix et d'énergie positive pour booster la bonne humeur et le mieux-être lors d'une séance de 'BOOSTASSANA' samedi 30 juin au parc de Sceaux lors de la journée Zen Attitude Tour. Ne laissons pas les cons nous voler nos sourires !!!"

La veille, en effet, Adeline Blondieau était victime d'un vol avec violence du côté de Bezons dans le Val d'Oise. Sur son profil Facebook privé, la star de la série culte Sous le soleil donnait plus de détails à ses proches. En premier lieu, elle disait devoir son salut à son compagnon, à une femme enceinte et à un ancien légionnaire. Adeline, qui a tout de même pris un coup au visage, se félicitait de cette solidarité et se disait soulagée d'avoir reçu l'aide de ces deux inconnus qu'elle remerciait chaleureusement.

Cet incident ne l'empêchera pas de participer, samedi 30 juin, à la journée Zen Attitude Tour dont elle est l'invitée d'honneur au côté du musicien Raghunath Manet. Cet événement public et gratuit réunit au parc de Sceaux des amateurs de yoga et de méditation et proposera des conférences, de la musique et des spectacles, réunissant ainsi de nombreux "professionnels du mieux vivre". Cette première édition est dédiée aux femmes qui souffrent d'endométriose, à l'instar de l'actrice Laetitia Milot.