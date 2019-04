Affaire Christian Quesada : Émeline (Les 12 Coups) prête à porter plainte

Après avoir témoigné auprès de nos confrères de Closer, c'est dans Touche pas à mon poste que l'ancienne candidate des 12 Coups de midi Émeline (29 ans) a évoqué son lien avec Christian Quesada (54 ans), lundi 8 avril 2019.

En 2016, la chargée d'affaires dans une entreprise de câblage filaire fait la connaissance de celui qui a été écroué et mis en examen pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques". Elle l'affronte et va jusqu'aux duels, de quoi impressionner l'ex-Maître de midi. Il la cherche donc ensuite sur Facebook et lui explique qu'il souhaite garder contact avec elle. "Je n'ai pas vu de problème à ça", confie Émeline, en précisant que, lors de leur rencontre, elle l'a trouvé "super zen et sympa". Pendant deux ans, ils discutent sur le réseau social sans ambiguïté.

Mais, tout change après que le papa de deux garçons de 9 et 10 ans lui raconte qu'il a glissé sur une plaque de verglas et qu'il s'est, notamment, "tordu le zizi". Surprise et ne voyant pas le mal sur le coup, la charmante blonde ne souhaite toutefois pas rebondir sur ce détail : "Je me suis dit : 'C'est Christian, il parle de tout. Il parle de ça comme s'il s'était cassé le bras, il n'a pas de filtre.'" Mais très vite, elle réalise que cela n'avait rien d'innocent quand Christian Quesada lui envoie trois photos de ses parties intimes.

Je ne l'ai dit à personne dans ma famille

Après s'être demandé s'il ne s'était pas fait pirater son compte, Émeline comprend qu'elle parle bel et bien à Christian comme elle l'explique à Cyril Hanouna, à qui elle annonce vouloir porter plainte. L'animateur de 44 ans révèle ensuite que d'autres femmes ont reçu des messages similaires et dévoile certains échanges.

"Je ne l'ai dit à personne dans ma famille. Là, il y a des gens qui vont le découvrir ce soir, qui ne savent pas que je suis à la télévision. C'est difficile à porter. Je me suis pris beaucoup de messages de gens qui pensent que je fais ça pour du buzz, de l'argent", ajoute Émeline. Elle ne tient toutefois pas compte de ces messages de haine et souhaite simplement que justice soit faite.

"Je pense qu'il est passé à l'acte. Il m'a même proposé de venir chez lui. Je me dis que peut-être certaines personnes ont cédé. (...) Il y a peut-être des victimes qui n'osent pas parler", conclut la jeune femme.

Rappelons que Christian Quesada reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.