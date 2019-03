Christian Quesada écroué pour "détention d'images pédopornographiques"

Christian Quesada est dans la tourmente. Comme le dévoilent nos confrères de RTL, le champion des 12 Coups de midi (TF1) a été mis en examen et écroué, ce mercredi 27 mars 2019. Il est accusé de "détention et diffusion d'images pédopornographiques" et a donc été placé en détention provisoire. Il va passer sa première nuit en prison.

Selon les informations de RTL, des perquisitions auraient eu lieu à son domicile, dans l'Ain, ces deux derniers jours. Et les gendarmes auraient retrouvé dans ses ordinateurs des photos et vidéos compromettantes par milliers, "ainsi que des documents qu'il aurait également diffusés sur des réseaux". L'ex-candidat de TF1 aurait reconnu en garde à vue les faits dont il est accusé.

C'est une jeune fille qui serait à l'origine des poursuites. Cette dernière aurait dénoncé Christian Quesada pour tentative de corruption de mineur, il y a un an et demi. C'est également un délit qui lui est reproché. Une information judiciaire viendrait d'être ouverte. Le juge d'instruction chargé de l'affaire doit expertiser les disques durs de ses ordinateurs.

Pour rappel, Christian Quesada a participé à l'émission télévisée animée par Jean-Luc Reichmann Les 12 Coups de midi. Il a été éliminé en janvier 2017 après 193 participations. Avant d'être sous les feux des projecteurs, il était à la recherche d'un emploi et touchait le RSA. Sa participation lui a permis de remporter plus de 800 000 euros de gains. Par la suite, il a sorti son autobiographie (dans laquelle il parle de son penchant pour l'alcool à un moment de sa vie ou de son ex-compagne) et a reçu de nombreuses propositions de travail. Prochainement, un film sur sa vie devait voir le jour.

Rappelons que Christian Quesada reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture finale du dossier.