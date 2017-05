Affaire Hanouna : L'association Le Refuge a-t-elle menti ?

Nouvelles révélations dans l'affaire Hanouna, qui est actuellement visé par des milliers de plaintes de téléspectateurs après la diffusion d'un canular jugé homophobe, et qui a dû faire son mea culpa dans une lettre publiée sur le site du quotidien Libération.

Alors que le président de l'association Le Refuge affirme qu'un jeune homme victime du canular homophobe diffusé dans l'émission Radio Baba a été viré de chez lui, une enquête publiée ce samedi 27 mai dans Le Parisien révèle de nombreuses incohérences...

Dimanche 21 mai dernier, Nicolas Noguier, actuel président de l'association Le Refuge, publiait un long message sur son compte Facebook dans lequel il racontait qu'un bénévole avait eu en ligne un jeune homme "au bord des larmes" qui se trouvait dans "un état de détresse morale épouvantable" suite à son appel dans l'émission Radio Baba diffusée 3 jours plus tôt.

Le lendemain, c'est Romain, le bénévole en question, qui dévoilait à l'Express le contenu de sa conversation avec ce soi-disant jeune homme : "Il a reçu des appels et des textos de membres de sa famille ayant reconnu sa voix. Il a même reçu des menaces de la part de certains d'entre eux, en colère qu'il ait pu divulguer son orientation sexuelle à la télévision."

Le jour suivant, c'est Véronique Lesage, la coordinatrice des bénévoles du Refuge qui dévoilait avoir reçu un nouveau coup de fil du jeune homme en détresse. "Sa famille l'a jeté à la rue. Son père et sa mère lui ont montré le chemin de la porte après avoir entendu son coming out involontaire sur C8", raconte-t-elle toujours à l'Express.

Mais depuis plusieurs jours les dirigeants se font plus discrets et commencent même à nuancer leurs propos. Le Parisien démontre en effet que les différents témoignages des bénévoles se contredisent. Parfois la "victime" connaissait l'émission TPMP et parfois non. Les 7 profils piégés par Cyril Hanouna dans l'émission ne correspondent pas non plus à celui du jeune homme piégé et soi-disant mis à la porte par ses parents.

Contactée par Le Parisien, l'association réfléchirait désormais à porter plainte contre X pour "faire la lumière sur l'identité de la personne". Mais ce n'est pas tout puisque le site BuzzFeed publie lui aussi une enquête, qui prouve encore plus d'invraisemblances.

Le site d'info a contacté un employé de H20, la boite de production de TPMP et Radio Baba, qui fait le même constat : "Nous relevons qu'aucun des profils des jeunes intervenus dans l'émission ne correspond à la description faite de la victime par Le Refuge. Au téléphone avec nous, Le Refuge reconnaît d'ailleurs ne pas pouvoir faire le lien entre les deux."

Tout cela est bien bizarre... affaire à suivre !