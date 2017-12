Agathe Auproux dévoile sa culotte en direct : Très critiquée, elle réplique !

Agathe Auproux ne s'attendait pas à de telles réactions...

Lors du Grand Babaoké, une émission de karaoké présentée par Cyril Hanouna, les chroniqueurs étaient invités à chanter un titre sur le plateau. La divine brune de 26 ans a interprété Joue pas avec l'interprète en personne François Feldman. A cette occasion, elle était vêtue d'une minijupe noire et des portes-jarretelles.

Quand elle s'est déhanchée, elle a ainsi malencontreusement dévoilé sa culotte. Une séquence qui a choqué de nombreux téléspectateurs. Certains ne se sont d'ailleurs pas gênés pour le faire savoir sur Twitter. "Elle baisse dans mon estime... elle avait un bon rôle à jouer mais c'est plus simple de montrer sa culotte avec le petit regard pour savoir où est exactement la caméra ... dommage", "Tu aurais pu mettre une culotte sachant que ta jupe était courte ou mettre un short comme le font la plupart des filles", a-t-on notamment pu lire.

Agathe Auproux s'est donc saisie de son compte Twitter afin de mettre fin à la polémique. "Navrée si vous avez été choqués hier soir. Que la jupe se soulève tant, c'était bien entendu hasardeux et non intentionnel. La tenue préparée par les stylistes était très mignonne, mais je ne maîtrise ni le cadrage en contre-plongée ni la réalisation des émissions. Mea culpa", a-t-elle tweeté.

Cela n'a malheureusement pas suffi à calmer ses détracteurs. L'un d'eux lui a reproché de ne pas avoir porté de sous-vêtements. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste l'a donc vite remis à sa place : "Euh j'avais comme tous les jours une culotte, et les collants prévus dans la tenue. Je n'ai pas vraiment l'habitude d'être sur scène. Ou d'être debout dans cette émission. Et je ne pensais pas qu'on allait me filmer comme ça par en dessous."

Et, en réponse à un internaute qui lui reprochait de ternir l'image de la femme, elle a écrit : "Je dansais simplement. Certes très mal, mais rien de plus. C'est précisément à la femme que tu nuis quand tu essaies de m'humilier ou me rabaisser parce que tu juges ma tenue trop courte, mon attitude trop provocante ou je ne sais quoi trop ceci. Tu me fais vomir."

Agathe Auproux a heureusement pu compter sur ses fans inconditionnels pour la soutenir.