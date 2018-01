Agathe Auproux et le "CulotteGate" : Insultée, elle répond aux internautes

"Navrée si vous avez été choqués hier soir. Que la jupe se soulève tant, c'était bien entendu hasardeux et non intentionnel. La tenue préparée par les stylistes était très mignonne, mais je ne maîtrise ni le cadrage en contre-plongée ni la réalisation des émissions. Mea culpa", avait tweeté Agathe Auproux en décembre après que des téléspectateurs ont été choqués de voir son sous-vêtement apparaître à l'antenne. Invitée samedi 6 janvier sur le plateau de Salut les terriens !, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste est revenue sur le "CulotteGate" et ses conséquences.

Après avoir rediffusé les images de ce fameux moment qui s'est déroulé lors Grand Babaoké, Thierry Ardisson a déclaré : "Les réseaux sociaux se sont enflammés. Je ne sais pas ce que branlent les gens avec leur Twitter..." Ce à quoi la belle brune a rétorqué : "Le pire c'est que sur Twitter c'était des réactions du style : 'Oh mais quelle grosse pute, elle fait exprès de montrer sa culotte à la télé. Bah les gars non !'."

Ce n'est pas la première fois qu'Agathe Auproux est insultée et menacée sur les réseaux sociaux. Cela a été le cas en juin 2017 après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vieille photo d'elle posant entièrement nue et de dos (le cliché avait été capturé pour le site Le Tag Parfait, "magazine de la culture porn", en 2011) et de certains de ses anciens tweets à caractère raciste et homophobe.

Plus récemment, elle a été lynchée après son faux buzz concernant son départ de TPMP.