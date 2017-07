Agathe Auproux radieuse en Corse : Son sideboob enchante les internautes !

Agathe Auproux (25 ans), nouvelle coqueluche de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8), passe de très agréables vacances dans le sud de la France.

Actuellement en Corse, à Calvi, où se tient en ce moment même la 15e édition du festival Calvi on the Rocks, la très jolie brunette n'oublie pas de donner de ses nouvelles sur ses réseaux sociaux. Sur Instagram, où elle est désormais suivie par 187 000 petits veinards, Agathe vient notamment de publier un cliché la représentant en bord de mer, absolument sexy dans son jean surmonté d'un top dévoilant un sideboob du plus bel effet.

Bien entendu, les internautes ont rapidement souhaité commenter cette publication aussi ensoleillée que sensuelle. "Toujours aussi sublime Agathe !", "Tu fous le seum autant par la chance d'être là que par ta beauté OMG", "J'ai du mal à savoir ce qui est le plus magnifique entre le paysage ou la personne", "Superbe ! Mais je dois admettre que ce ne sont pas les voiliers que j'ai immédiatement regardés", "Je viens de tomber amoureux de la Corse et de la fille sur la photo", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Quelques instants plus tôt, Agathe avait même dévoilé un selfie sans maquillage. "Les filtres et le maquillage sont restés à Paris", avait-elle commenté.

Des compliments qui devraient encouragé la jeune chroniqueuse à publier davantage de photos de vacances...