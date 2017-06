TPMP : Agathe Auproux, maîtresse de Cyril Hanouna ? Son coup de gueule en direct

Agathe Auproux, nouveau visage de Touche pas à mon poste sur C8, a poussé un gros coup de gueule face à Cyril Hanouna mercredi 31 mai 2017. Soupçonnée sur Twitter d'être la maîtresse de l'animateur-star, la jeune femme n'a pas du tout apprécié la méchanceté gratuite de certains internautes et elle l'a fait savoir !

"Je me suis emportée hier sur Twitter, je n'aurais pas dû. C'était plus fort que moi. Évidemment, dans cette émission, on est soumis au jugement des téléspectateurs constamment, c'est partie inhérente à toute exposition médiatique, je l'entends très bien. Sauf que depuis le départ d'Énora Malagré, on m'a accusée d'être responsable de son départ et on a été jusqu'à insinuer que c'était parce qu'il se passait quelque chose entre vous et moi, Cyril", a tout d'abord expliqué la jolie brune assez révoltée dans l'émission d'hier soir.

Et l'ex-journaliste des Inrocks de poursuivre son coup de gueule en dénonçant une forme de sexisme : "Aujourd'hui, quand tu es une meuf, que t'es jeune, que tu fais tes débuts dans la télévision, c'est forcément parce que tu as sucé un mec ou que t'as couché avec quelqu'un d'autre. (...) Ça n'avait rien à voir avec les critiques que j'entends complètement sur ma personnalité ou sur mon travail dans l'émission, mais là, quand ça implique mon mec, ma vie, mon travail, vous, votre femme, ça va trop loin ! C'est juste chiant, et en plus vous êtes pas du tout mon style physiquement !"

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !