Enora Malagré quitte TPMP : Cyril Hanouna en dit plus sur son avenir...

Après sept ans passés autour de la table de Touche pas à mon poste, sur C8, Enora Malagré a fait une révélation choc. Le 29 mai 2017, la jeune femme a, via une vidéo publiée sur Twitter, annoncé son départ de l'émission de Cyril Hanouna . Ainsi, elle a expliqué ne plus trouver sa place au sein de l'équipe de Touche pas à mon poste.

Ce mercredi 31 mai 2017, l'animateur vedette de C8 a indiqué, via son compte Twitter, qu'il donnerait des nouvelles d'Enora Malagré, sa "petite soeur", avec qui il a communiqué par téléphone.

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a alors indiqué que la jeune femme "se repose". "Elle va revenir avant la fin de la saison vous faire un petit bisou. Et elle va se reposer pendant deux mois. On en reparlera à la rentrée, mais on espère qu'elle va rester avec nous sur C8", a poursuivi l'animateur.

De son côté, après l'annonce de son départ, Enora Malagré a posté deux nouveaux messages sur Twitter. Après avoir remercié ses fans pour leur soutien, la jolie blonde avait promis qu'elle s'exprimerait prochainement "car beaucoup de bêtises sont dites" mais "rien de grave", avait-elle précisé. Pourrait-elle faire son retour dans Touche pas à mon poste à la rentrée ? Affaire à suivre...