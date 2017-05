Enora Malagré quitte TPMP : "Je n'y trouve plus ma place"

"Je ne suis pas complètement sûre d'être au bon endroit en ce moment. Ça l'a longtemps été, mais je pense qu'il faut que, peut-être, je change un peu et que je revienne un peu plus près de moi", a déclaré Enora Malagré le 14 mai dernier dans l'émission OFNI sur W9. La chroniqueuse faisant allusion à son futur dans Touche pas à mon poste. Et il semblerait que la jeune femme 36 ans, en proie aux doutes à l'époque, a fait son choix.

En effet, l'ex-animatrice de Derrière le poste et Le Van a fait savoir qu'elle n'apparaîtra plus dans TPMP. C'est via les réseaux sociaux qu'elle a annoncé la nouvelle.

"Bonjour les amis. Je fais cette petite vidéo pour vous annoncer quelque chose d'important. Comme vous avez pu le constater cela fait plusieurs mois que je me pose des questions sur mon avenir à la télévision et sur ma place dans Touche pas à mon poste. Je crois justement que je n'y trouve plus ma place. Alors je vous annonce ce soir que je vais quitter, que je quitte officiellement Touche pas à mon poste. Ca a été sept ans merveilleux où j'ai côtoyé des gens exceptionnels. Où j'ai appris beaucoup de choses mais il est temps pour moi de partir", a-t-elle déclaré dans une vidéo captée sur un balcon.