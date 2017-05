TPMP : Thierry Moreau quitte définitivement l'émission... en plein direct !

Coup de théâtre dans Touche pas à mon poste (C8) mardi 9 mai. En toute fin d'émission, Thierry Moreau, chroniqueur historique du show médias le plus déjanté du PAF, a annoncé en direct, sans prévenir Cyril Hanouna préalablement, qu'il quittait définitivement (et sur le champ !) le programme.

En effet, c'est alors qu'une séquence intitulée "Le Mercato de TPMP" où les chroniqueurs parlaient des points forts et des points faibles du directeur de Télé 7 jours que ce dernier a pris les choses en main en surprenant tout le monde.

"J'avais prévu de faire quelque chose cette semaine et vous me donnez l'occasion de le faire, ce soir c'est ma dernière émission de TPMP", a-t-il commencé, provoquant l'incompréhension autour de la table et l'étonnement chez Cyril Hanouna. Et Thierry Moreau de poursuivre : "Je vais quitter l'équipe de TPMP définitivement. Je suis là depuis le début, j'ai passé des jours absolument géniaux, j'ai connu des trucs incroyables puisque j'ai été jusqu'à la scène de l'Olympia grâce à Jean-Luc Lemoine. On a fait la millième la semaine dernière et vraiment je me suis dit que je pourrais pas avoir beaucoup mieux que ce que j'avais fait. Je pense qu'aujourd'hui c'est le moment d'arrêter. Vous n'étiez pas du tout au courant, Cyril, je le dis. J'avais prévu de partir un soir de cette semaine, en direct, et donc je vais le faire ce soir puisque vous m'en donnez l'occasion. Je vous remercie de tout le bonheur que vous m'avez donné autour de cette table (...) Je vous aime."

Puis, après avoir précisé qu'il ne partait pas pour aller ailleurs à la télé, Thierry Moreau a refusé de regagner sa place et s'est dirigé vers la sortie en plein direct. "Thierry, attendez la fin de l'émission, vous n'allez pas partir maintenant !", avait pourtant tenté Baba, en vain.

Selon nos informations, ni Cyril Hanouna ni les chroniqueurs du show n'étaient effectivement au courant de ce départ. Après sept années de bons et loyaux services, Thierry Moreau a souhaité se consacrer au magazine Télé 7 jours. S'il n'a pas souhaité communiquer sa décision de partir à la production au préalable, c'était uniquement dans le but que l'on ne tente pas de le faire changer d'avis.

