TPMP la 1000e: Cyril Hanouna, Énora Malgré... Leur incroyable évolution physique

Il est loin le temps où Cyril Hanouna et toute la bande de Touche pas à mon poste animaient la célèbre émission sur France 4. En avril 2010, en effet, le présentateur décide de créer un programme novateur. Au menu : une table, des chroniqueurs, des invités et un thème unique, la télé.

Chaque jeudi en deuxième partie de soirée, toute la bande de TPMP se donne rendez-vous pour une heure et demie de plaisir et de rigolade autour de sujets plus ou moins sérieux. L'émission de Cyril Hanouna fait rapidement parler d'elle et le slogan "La télé, c'est que de la télé" se téléporte sur la nouvelle chaîne gratuite du groupe Canal+, qui à l'époque s'appelle D8.

Désormais sur C8, le programme comptabilise des millions de téléspectateurs chaque soir et c'est pour cela que Cyril Hanouna et ses chroniqueurs fêteront ce 27 avril la 1000e émission et souffleront également ses 7 ans. Nombreux sont ceux qui ont collaboré avec l'animateur depuis ses débuts, à l'instar de Thierry Moreau, Jean-Michel Maire, Christophe Carrière ou encore Énora Malagré et Jean-Luc Lemoine, tout deux arrivés au début du programme sur France 4.

"Baba" a également pu compter sur la présence de Valérie Benaïm, Gilles Verdez, Isabelle Morini-Bosc et Camille Combal lorsque l'émission s'est acoquinée avec le groupe Canal+. Et avec ces nombreux chroniqueurs, on a pu assister à de tout aussi nombreux changements physiques au fil des ans...