TPMP – Valérie Bénaïm : Voici à quoi ressemble son Patoche !

L'air de rien, Patoche est devenu un membre à part entière de l'équipe de Touche pas à mon poste sur C8. Le compagnon de Valérie Bénaïm, connu dans toute la France grâce à ce surnom qui lui a été attribué par Cyril Hanouna, ne se montre jamais face à la caméra. Discret, il a pourtant déjà été photographié lors d'une soirée. On sait donc à quoi il ressemble...

En septembre 2015, la célèbre chroniqueuse et son chéri ont en effet pris la pose ensemble lors d'un événement important. La somptueuse piscine Molitor, située dans le 16e arrondissement de Paris, accueillait la New Edge Night pour le lancement du nouveau smartphone de Samsung : le Galaxy S6 edge +. Une soirée à laquelle le couple a participé à l'instar de Mika, Laurence Ferrari, Sandrine Quétier ou encore Laurent Ournac. Radieuse sur les photos, la chroniqueuse de 47 ans pose fièrement avec son amoureux habillé d'une simple veste kaki.

Questionnée en 2013 par nos soins sur la façon dont elle conjuguait vie professionnelle et vie privée, Valérie Bénaïm nous avait répondu : "On a toujours le temps pour l'amour... Je suis comme toutes les femmes : je suis une femme amoureuse, avec un petit garçon, et je travaille. C'est un gros planning, mais il est tellement fabuleux."

Mais on ne sait toujours pas ce que Patoche fait dans la vie. "Ça m'amuse qu'on fantasme autour de lui, qu'on crée des choses. Alors, un coup c'est un vieux Breton avec une pipe, un coup c'est un prof d'histoire, un coup c'est un vieux motard tatoué... Ça me fait rire", avait déclaré la charmante brune à Télé Loisirs il y a quelques années.