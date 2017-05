TPMP - Agathe Auproux canon : Son nouveau look fait sensation !

Depuis son arrivée en février 2017 au sein de la bande de Touche pas à mon poste, Agathe Auproux fait sensation auprès des téléspectateurs. Sur les réseaux sociaux, les internautes sont nombreux à la complimenter chaque jour.

Ce lundi 22 mai, la jolie brune a partagé une nouvelle photo d'elle sur Instagram... et dévoilé sa nouvelle coupe de cheveux, un carré wavy. En légende, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste sur C8 a précisé avoir "raccourci pour moins transpirer".

Et une fois encore, Agathe Auproux a fait craquer les internautes, comme en témoignent les commentaires postés sous la photo en question : "Magnifique", "Ça te va super bien, tu es jolie comme un coeur", "Toujours aussi belle", "Ça te va tellement bien", "J'adore, tu as un charme fou", "Superbe carré car sublime modèle", "Ça te va bien le carré avec les lunettes rondes, enfin t'as le look d'une mathématicienne".