Agathe Auproux, charmante recrue de TPMP : Son petit ami très fier d'elle !

Interrogée par La Montagne lors de son dernier passage par Guéret, Agathe Auproux a accepté de parler de sa nouvelle vie depuis qu'elle participe à de nombreuses émissions de TPMP, l'émission la plus scrutée (et critiquée !) du PAF. Qu'on se le dise, la jolie brunette ne regrette rien ! "On me disait que ça allait me fermer beaucoup de portes, que ce n'était pas bien pour mon image... Je n'ai jamais eu autant de propositions que depuis un mois !" Et de poursuivre sur la magie du direct : "J'adore cette adrénaline, le fait qu'on n'ait pas le droit à l'erreur, qu'il faille être pertinent et performant. C'est ce qui m'amuse le plus aujourd'hui en tout cas et je ne regrette rien !"