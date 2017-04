TPMP – Agathe Auproux : Son improbable love story avec son chéri

Depuis plusieurs semaines, la belle Agathe Auproux ne laisse aucun téléspectateur et chroniqueur indifférent. Si la nouvelle recrue de Touche pas à mon poste (C8) fait l'unanimité, on en sait peu sur sa vie privée. Mais, bonne nouvelle, elle s'est livrée à nos confrères de Paris Match. Elle a notamment dévoilé comment elle avait rencontré son chéri très sexy.

Parce que le lieu de ses études a été délocalisé pendant deux semaines, Agathe est contrainte d'emprunter un nouveau chemin pour se rendre à ses cours et croise régulièrement un beau jeune homme. "Il était magnifique. Pendant deux semaines, je me suis dit qu'il fallait que j'aille lui parler mais impossible. Je suis trop timide", se souvient la belle brune. Cette première possibilité s'est donc soldée par un échec.

Puis, Agathe se met aux réseaux sociaux et discute foot avec "un mec dont la photo ne montrait pas son visage". Un garçon sympa avec qui elle rigolait. Un jour, alors qu'elle est malade et aurait préféré restée couchée sous sa couette, elle sort faire des courses et tombe... sur le fameux inconnu ! "Il me dit : 'En fait, Agathe, avant de se parler sur Happn, on se croi­sait dans le bus le matin'", continue-t-elle.

L'ex-journaliste des Inrocks comprend alors que l'homme des réseaux sociaux est aussi celui qu'elle croisait dans la rue et, qu'en plus, il l'avait remarquée à l'époque. Depuis deux ans, le duo file le parfait amour et poste régulièrement des photos de couple sur les réseaux sociaux.