Agathe Auproux sensuelle et décolletée pour un mariage rock'n'roll à Las Vegas !

Ces derniers jours, Agathe Auproux ne prend plus place autour de la table de Touche pas à mon poste (C8). Mais la jolie brune a une bonne raison : elle s'est envolée vers Las Vegas, où elle a célébré lundi 29 janvier 2018 le mariage très rock'n'roll de son amie. Sur Instagram, elle a publié quelques photos de son séjour sur place.

C'est avec Fanny Maurer, ex-candidate de Secret Story 6 (TF1 et NT1) désormais make up artist chez Clarins, la blogueuse This is Venice et l'influenceuse Holy Camille que la chroniqueuse de Cyril Hanouna passe quelques jours de rêve. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la bande de copines ne manque pas de faire grimper la température... Entre bas résilles et maxi décolletés, Agathe Auproux n'en finit plus de se dévoiler sexy. En effet, elle s'est affichée sensuelle en petit top en cuir ou encore en crop top rose dévoilant sa poitrine.