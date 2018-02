Agustin Galiana célibataire : "Mon futur amoureux, je le vois dark !"

Agustin Galiana n'est pas forcément le latin lover que l'on pourrait imaginer.

Interrogé par nos confrères de Voici, le grand gagnant de Danse avec les stars 8 sur TF1 a confié qu'il était bel et bien célibataire et qu'il n'était d'ailleurs pas très confiant quant à son futur sentimental. À la question "Où en es-tu avec l'amour ?", le bel Hidalgo a répondu avec honnêteté : "Nulle Part ! Mon futur amoureux, je le vois très dark (Rires). Je suis trop concentré sur le travail, je n'ai pas le temps de rencontrer qui que ce soit."

Et Agustin Galiana d'ajouter avec la même franchise : "Enfin si, je rencontre des filles mais ma dernière histoire a été tellement dure que j'ai peur de souffrir encore. Je me fais quitter à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je suis insupportable... Ou trop exigeant. J'ai besoin de quelqu'un de rassurant, qui me montre ses sentiments. Tout le temps."

Pour autant, celui qui vient de faire ses premiers pas dans la chanson a assuré qu'il n'avait nullement l'intention d'aller sur des sites de rencontres pour trouver le grand amour. "Jamais je ne ferai ça ! Ça ne m'intéresse pas, je préfère la vraie vie. J'ai 39 ans, je crois bien que je suis un mec à l'ancienne...", a-t-il réagi.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Voici, actuellement en kiosques.