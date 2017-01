Aïssa Maïga à coeur ouvert: La famille, la mort de son père, le temps qui passe...

Mes référents sont multiples

La réalité d'Aissa Maiga est celle d'une comédienne sereine et épanouie, maman de deux garçons adolescents, mais aussi celle d'une enfant qui a perdu son père, journaliste malien assassiné quand elle était une fillette. Élevée par son oncle et sa tante, elle connaît ainsi de près la question de l'adoption, même si la sienne s'est faite au sein de la famille : "Mon père est mort quand j'avais 8 ans et j'avais une famille formidable. Je ne suis pas passée par l'aide sociale, ni dans un orphelinat, j'ai connu ce dont on parle dans le film, la kafala. Mais mon oncle et ma tante ne l'ont pas fait parce qu'ils pouvaient pas m'élever, d'autres proches auraient pu me recueillir. J'ai une mère qui est là, elle est arrivée bien plus tard, et un père qui était là, qui a disparu très tôt mais qui était toujours présent du fait de son leg, de l'héritage. En même temps, j'ai eu ma tante, mon oncle, une grand-mère adoptive. Mes référents sont multiples et cela a construit ma conception de la famille."

Je n'affronte pas le temps, je l'habite

Son parcours familial lui a aussi appris à relativiser et à vivre avec l'irrémédiable. Car si elle ne semble pas avoir changé physiquement depuis que l'on a croisé son chemin dans Les Poupées russes et Bamako, on aime sa maturité philosophique : "la notion du temps qui passe m'est apparue au moment de la mort de mon père. Je ne dis pas ça pour faire pleurer dans les chaumières, mais je me souviens de ce moment où j'ai ressenti ce qu'était physiquement le temps, ce qu'il vous fait perdre de façon irrémédiable." Elle savoure aujourd'hui tout ce qui lui fait gagner en expérience, qui la fait grandir. Refuser de se laisser écraser par les normes qu'on nous impose n'est pas aise, même quand on en a conscience comme Aissa Maiga : " J'ai fait un film en Afrique du sud, on m'a sorti un jean dans lequel je me trouvais tellement grosse. Tout le monde trouvait ça super, en Afrique du sud les femmes n'ont aucun problème à être moulées dans leurs formes. Et le réalisateur était choqué, il m'a dit : 'mais c'est ta féminité.'" Accepter de changer et de vieillir ne veut pas dire ne pas accueillir la jeunesse, la nouveauté : "Pour moi, ça ne s'oppose pas du tout car il n'est que question du temps qu'on traverse. Je n'affronte pas le temps, je l'habite."

A 41 ans, Aissa Maiga se sent plus prête que jamais à transmettre ce qu'elle a acquis au fil des années : "Je commence à vraiment bien me connaître et je me sens disponible pour les autres. Je ne suis pas un modèle car il n'y a pas de formule, je n'ai de parole de vérité, mais je peux avoir un point de vue sur mon parcours. Et le donner pour établir un dialogue et aider de jeunes actrices."

Il a déjà tes yeux, en salles le 18 janvier