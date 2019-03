Alain Chamfort en duo avec sa fille, soutenu par son fils : un joli rendez-vous

Au programme de ce retour sur scène, de très, très grandes chansons. Si Manureva est bien sûr un rendez-vous attendu de son public, Alain Chamfort pioche dans un répertoire riche duquel il a extrait Chasseur d'ivoire, Traces de toi, Bambou, Palais royal ou l'inusable La Fièvre dans le sang.

Juste avant d'inviter Tess sur scène – née en 1997 et dont la maman est l'ancien mannequin Claire Dhelens –, Alain Chamfort a chanté le magnifique Géant. C'est justement une chanson sur la paternité, sur la joie de se voir, dans les yeux de sa fillette, comme un héros, comme un géant. Le titre est sorti en 1979 et à l'époque Chamfort venait de devenir papa pour la première fois : Clémentine est née en 1977, puis sont arrivés les jumeaux Gary et Lucas en 1980, dont la mère est la première épouse du chanteur, Corinne. En 1997 arrive Tess. Enfin, le petit Lucien voit le jour en 2009 de son union avec Nathalie.

Dans les coulisses de La Cigale, Alain Chamfort a pris la pose avec Tess mais aussi Gary, l'un de ses jumeaux. Sa soeur Geneviève et son beau-frère Pierre sont également venus l'embrasser après la représentation. L'écrivaine Christine Angot et l'animateur Bernard Montiel lui ont également fait l'amitié d'être présents.