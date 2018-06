Alan O'Neill : Mort à 47 ans de l'acteur de Sons of Anarchy

L'acteur irlandais Alan O'Neill a été retrouvé mort, mercredi 6 juin 2018, dans le couloir de l'appartement de son compagne à Los Angeles, dévoile le site TMZ. Le comédien, qui jouait dans la série Sons of Anarchy, n'avait que 47 ans.

Le corps sans vie de l'acteur a été retrouvé en soirée et la police a confirmé le décès de l'acteur. Une autopsie doit être réalisée pour déterminer la cause exacte de sa mort mais, pour l'heure, la piste criminelle est écartée. Comme le rapporte TMZ, Alan O'Neill souffrait de problèmes cardiaques et c'était "un gros fumeur". Le site ajoute qu'il avait également une dépendance à l'alcool et était consommateur de drogues...

Alan O'Neill, né en Irlande mais installé aux États-Unis pour faire carrière, avait démarré dans le show business dans les années 1990. Il avait joué dans les séries Sons of Anarchy, Fair City ainsi que dans la série britannique Inspector George Gently. Il devait prochainement tourner un film d'horreur.

Thomas Montet