Alanis Morissette : La chanteuse est enceinte de son troisième enfant

Jamais deux sans trois ! Alanis Morissette va donc accueillir un troisième enfant dans sa vie. La star a posté une photo d'elle sur son compte Instagram, suivi par 394 000 abonnés. Elle affiche déjà un joli baby bump prononcé qui témoigne d'une grossesse bien avancée.

La chanteuse a pris la pose sur une photo en noir et blanc, capturée pendant une séance d'enregistrement et a sobrement commenté en légende : "Beaucoup de nouveauté." Outre un prochain disque, Alanis Morissette va donc avoir un nouvel enfant. Pour l'heure, elle s'est bien gardée de donner trop de détails et on ne sait donc ni le sexe du bébé ni pour quand il est prévu.

Alanis Morissette et son mari Mario Souleye Treadway, qui se sont mariés en mai 2010, sont déjà les parents d'un petit garçon prénommé Ever (âgé de 8 ans) et d'une petite fille prénommée Onyx (âgée de 2 ans). Un cocon familial qu'elle adore et qu'elle met parfois en avant sur les réseaux sociaux.

La chanteuse, dont le dernier album studio intitulé Havoc and Bright Lights remonte à 2012, termine les derniers préparatifs de sa comédie musicale Jagged Little Pill. Le spectacle doit son nom à l'album d'Alanis Morissette sorti en 1995, récompensé des prestigieux Grammy Awards des Meilleur album (tous genres confondus) et Meilleur album rock de l'année. De quoi se refaire après avoir été plumée par un conseiller financier lui ayant fait perdre presque 5 millions de dollars !