Alanis Morissette : Le nouveau look de la chanteuse fait sensation !

En plus de 30 ans de carrière, Alanis Morissette a vendu des millions d'albums et reçu de nombreux awards. Elle ajoute à son impressionnant CV une participation à une comédie musicale, inspirée de son troisième opus, Jagged Little Pill. La chanteuse partage sur les réseaux sociaux les photos des répétitions et y révèle un nouveau visage...

Pour ses millions de fans, Alanis Morissette est l'artiste aux longs cheveux bruns. Elle les surprend sur Instagram en y dévoilant son nouveau look. Désormais coiffée court, la chanteuse récemment victime d'un cambriolage et escroquée par son ancien manager se montre sur plusieurs images des répétitions de la comédie musicale Jagged Little Pill.

Le spectacle doit son nom à l'album d'Alanis Morissette sorti en 1995, récompensé des prestigieux Grammy Awards des Meilleur album (tous genres confondus) et Meilleur album rock de l'année.