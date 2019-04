Albert de Monaco : Touchantes confidences sur sa mère Grace Kelly

Cet entretien entre Bernard Montiel et Albert de Monaco était très attendu ! Ce dimanche 7 avril 2019, le prince a fait de belles confidences sur sa mère, Grace Kelly, alors qu'il était au micro du confident des stars dans son émission Une heure avec... sur RFM. Il s'est confié à coeur ouvert en attendant l'exposition Tribute to Grace Kelly qui sera organisée du 19 au 28 avril à Monaco pour le 90e anniversaire de la naissance de la princesse.

Quand Bernard Montiel lui demande d'évoquer Grace Kelly, Albert de Monaco ne fait que des éloges de sa mère. "Ce qui me frappe toujours, c'était de sa grande gentillesse, son incroyable générosité de coeur et d'esprit. Elle était à l'écoute de tout le monde. C'était une mère très attentionnée, très proche de nous, qui nous a beaucoup protégés. Elle était toujours prête à aider l'autre", a-t-il commencé avant d'ajouter avec émotion : "C'est pour ça qu'elle s'est engagée dans différentes oeuvres caritatives comme la Croix-Rouge. Elle était tellement généreuse, rayonnante de bonté et d'attention. Ça me touche encore beaucoup quand je rencontre des personnes qui l'ont connue."

Albert de Monaco s'est également penché sur l'incroyable filmographie de sa mère, avouant avoir un préférence pour le classique Fenêtre sur cour, d'Alfred Hitchcock. Bernard Montiel l'a également soumis à un blindtest. Si l'époux de Charlene a reconnu les musiques des films de sa mère, il a séché sur le tube Grace Kelly de Mika. C'était pourtant facile...

L'interview d'Albert II de Monaco est à retrouver en intégralité sur le site de RFM.