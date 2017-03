Albert II de Monaco : Recueilli pour l'adieu à Bernard Spindler

Sa voix si radiogénique que tant d'amateurs de sport automobile appréciaient s'est irrémédiablement tue : Bernard Spindler, journaliste phare des antennes de RMC et TMC pendant près de trente ans, est mort vendredi 24 mars 2017 à l'âge de 77 ans. Mardi 28, un ultime hommage lui était rendu en la cathédrale de Monaco ; le prince Albert II de Monaco avait tenu à assister aux obsèques.

Proche de Bernard Spindler, Monseigneur Fabrice Gallo, chancelier du diocèse, a saisi cette opportunité de rappeler combien le défunt journaliste, naturalisé monégasque en 2004 par le prince Rainier III, était un homme brillant, à la culture vaste et passionné d'histoire, mais aussi doté d'un humour bien trempé. Famille, amis, confrères et professionnels de la communication et des médias, soit près de deux cents personnes, étaient rassemblés, comme l'a observé le quotidien Nice-Matin, dans le plus profond respect et la plus vive estime à l'occasion de cette cérémonie.

Au premier rang, le souverain monégasque est apparu particulièrement recueilli : lui-même premier spectateur et supporter du sport en principauté, la voix de légende de Bernard Spindler, qui aimait par dessus tout le rallye, devait l'avoir marqué. Auteur de nombreux essais (dont plusieurs sur le Second Empire) et romans ainsi que d'une biographie sur Jean Cocteau et Jean Marais, président d'honneur du Monaco Press Club, c'était aussi une figure importante du monde culturel et de l'Histoire de la principauté. En 2013, il publiait d'ailleurs Jeux de dames à Monte-Carlo, un ouvrage retraçant grande et petites histoires des figures féminines associées au Rocher.