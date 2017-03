Albert II de Monaco: Après Charlene en Autriche, le prince s'éclate à Alta Badia

La princesse Charlene était-elle exténuée par sa préparation intensive ? Ou accordait-elle une nouvelle fois la priorité, ce qu'elle assume ouvertement, à ses enfants Jacques et Gabriella ? Alors qu'elle s'entraîne dur en vue du Riviera Water Bike Challenge, une course en water bike de 21 kilomètres en pleine mer entre la principauté et Nice qui se déroulera le 4 juin, elle laissait son mari le prince Albert II de Monaco seul vendredi soir pour le dîner de gala organisé par la Fondation Princesse Charlene en amont de l'événement.

Enfin, pas vraiment seul : au Yacht Club de Monaco, le souverain était au contraire très bien entouré, de la star de la télévision sud-africaine Jo-Ann Strauss, maîtresse de cérémonie, à la sculpturale Victoria Silvstedt et la philanthrope Monika Bacardi, en passant par de nombreuses personnalités du monde du sport : l'apnéiste Pierre Frolla, proche du couple princier, l'attaquant de l'AS Monaco Valère Germain avec sa ravissante compagne, les rugbymen Esteban Lozada, Dan Luger et Luciano Orquera, le pilote automobile Bruno Senna. La soirée a permis de récolter 266 150 euros au profit de la création d'un centre de sauvetage aquatique au Burkina Faso, projet pour lequel la fondation de la princesse allie ses forces à celles de la Croix-Rouge.

Quelques heures plus tard, le prince Albert, 57 ans, pouvait faire à nouveau cause commune avec d'autres grands noms du sport puisqu'il participait samedi au World Stars Ski Event, l'une des manifestations caritatives organisées chaque année par l'A.S. Star Team for Children, association qu'il a fondée en 1993 avec Mauro Serra pour venir en aide aux enfants défavorisés. Un an après avoir dévalé dans les mêmes circonstances les pentes d'Auron, Albert, qui fêtait le 14 mars son 59e anniversaire, a profité du domaine skiable exceptionnel d'Alta Badia. La très réputée station italienne des Dolomites a accueilli tout au long du week-end diverses épreuves, le rendez-vous phare étant la descente programmée le samedi. Parmi les autres célébrités sportives attendues : la vice-championne du monde italienne de descente Sofia Goggia, son compatriote double champion du monde de la spécialité Peter Fill, mais aussi Dominik Paris, Deborah Compagnoni, Isolde Kostner, Igor Cassina, Claudio Chiappucci ou encore Giancarlo Fisichella.