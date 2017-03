Charlene et Albert de Monaco: Gabriella, leur petit ange, blottie contre sa mère

Dans les bras de sa maman, la fille de Charlene et du prince Albert II de Monaco, Gabriella, a assisté avec ses parents aux résultats de la 7ème édition du tournoi de rugby Sainte-Dévote au Stade Louis II à Monaco le 18 mars. L'adorable fillette de 2 ans n'était pas avec son frère jumeau Jacques et s'est montrée quelque peu intimidée face à la foule.

Si sa fille était impressionnée, la discrète mais toujours impeccable Charlene de Monaco était enchantée. En effet, l'ancienne championne de natation sud-africaine n'était pas peu fière que ce soit l'équipe de son pays qui remporte le Tournoi Sainte Dévote de Rugby ce samedi.

Quinze équipes U12 (âgés de moins de douze ans) de 11 pays se sont affrontées au Stade Louis II. Cape Town (Afrique du Sud) a disputé la finale contre Lausanne (Suisse) et a remporté le Tournoi. L'équipe sud-africaine était invitée dans le cadre du "South Africa – Monaco Rugby Exchange", l'un des projets phares du programme " Sport & Education, pour se construire autour des valeurs du sport " de la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Le Trophée Sainte Dévote a été remis à Monaco.

La présence de la petite Gabriella ce jour-là correspondait aussi à l'organisation de "Tots Rugby", initiation au ballon ovale destinée aux enfants de 3 à 5 ans et des ateliers pédagogiques et parcours adaptés ont été proposés lors de cette journée placée sous le signe de l'amitié et des échanges. Les enfants ont également été encouragés par Andrew Sheridan, international anglais vainqueur de la Coupe d'Europe 2013 et 2014, et Esteban Lozada, ancien capitaine du RC Toulon et international argentin.

Un beau moment en famille pour le prince Albert II. Le soir venu, le couple monégasque a choisi de se retrouver loin des flashes des photographes, alors que se tenait l'incontournable Bal de Rose, sans doute pour laisser toute la place à sa soeur Caroline de Hanovre, qui demeure à la tête de cet événement glamour.