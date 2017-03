Bal de la Rose : Charlotte Casiraghi romantique et sa mère Caroline audacieuse

Glamour et romantique, la jeune femme de 30 ans et maman du petit Raphaël (3 ans) a notamment retrouvé son amie de longue date Juliette Maillot ainsi que l'actrice Mona Walravens, mais également l'assistant personnel de Karl Lagerfeld, Sébastien Jondeau.

Charlotte Casiraghi était par ailleurs accompagnée de son frère Pierre Casiraghi et de son épouse Beatrice, lesquels signaient leur toute première apparition officielle depuis la naissance de leur premier enfant, un petit garçon prénommé Stefano (en hommage au père de la fratrie décédé en 1990).

Parmi les nombreux convives triés sur le volet figuraient également Mademoiselle Agnès, qui était venue animer la tombola organisée en début de soirée, le prince Charles et la princesse Camilla de Bourbon des Deux-Siciles, duc et duchesse de Castro, Victoria Silvstedt, Lady Monika Bacardi et son compagnon David Swaelens-Kane, Ezio Greggio et sa compagne Simona Gobbi, Jacky Ickx et sa femme Khadja Nin, la princesse Deena Aljuhani Abdulaziz, Rita Caltagirone, le prince Alvaro de Orléans-Bourbon et la princesse Antonella de Orléans-Bourbon, Simone Pastor, Philippe Narmino et son épouse ainsi que Monica Agusta.

Le prince Albert et la princesse Charlene étaient en revanche les grands absents de ce cette grande soirée, sans doute pour laisser toute la place à Caroline de Hanovre, qui demeure à la tête de ce Bal. Plus tôt dans la journée, le couple princier avait néanmoins fait une apparition remarquée puisqu'il s'était rendu à la 7e édition du tournoi de rugby Saint-Dévote au stade Louis II. La petite Gabriella (2 ans), sans son frère jumeau Jacques, les avait accompagnés.