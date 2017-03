Beatrice Borromeo et Pierre Casiraghi : 1re sortie officielle glamour après bébé

Ils sont beaux, radieux et très épris l'un de l'autre. Samedi 18 mars à Monte-Carlo, Pierre Casiraghi et son épouse Beatrice Borromeo ont suivi les membres de la famille princière monégasque pour se rendre à la 63e édition du Bal de la Rose, donné au profit de la Fondation Princesse Grace.

Quelques semaines après la naissance de leur premier enfant, un petit garçon prénommé Stefano en hommage au père de la fratrie Casiraghi et né le 28 février dernier, les jeunes parents se sont ainsi accordé leur toute première sortie officielle depuis l'accouchement. Apprêtée d'une longue robe bleue, la jeune maman de 31 ans avait relevé ses cheveux en un chignon. Très élégant, le jeune homme de 29 ans avait quant à lui toute l'allure d'un vrai gentleman avec son noeud papillon.

Complices, Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo n'ont pas manqué de multiplier les gestes tendres et les signes d'affection. Après avoir pris la pose côte à côte lors de leur arrivée, les tourtereaux ont ensuite rejoint la mère de Pierre, Caroline de Monaco (accompagnée de Karl Lagerfeld, avec lequel elle a audacieusement décliné le thème, la Sécession viennoise) et Charlotte Casiraghi. Après le dîner, le couple a été vu en train de danser sur la piste, fondu au milieu des 850 invités. Presque comme s'ils avaient été seuls au monde...