Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo : L'émouvant prénom du bébé révélé

Parents depuis le 28 février 2017 de leur premier enfant, un garçon né à la maternité de l'hôpital Princesse-Grace à Monaco, Pierre Casiraghi et sa femme Beatrice Borromeo ont fait le choix du coeur au moment de choisir son prénom. Si la princesse Caroline de Hanovre, fidèle à l'extrême réserve qui est la sienne en matière d'affaires familiales, s'était bien gardée de dévoiler le prénom de son quatrième petit-enfant dans le laconique faire-part émis conjointement avec la comtesse Paola Marzotto, l'hebdomadaire espagnol Hola!, toujours très attentif aux faits de vie du clan, s'est chargé de le révéler en exclusivité : bienvenue au petit Stefano Ercole Carlo Casiraghi, qui porte donc le prénom de son défunt grand-père...

Sur les forums de fans du gotha, c'est tout naturellement le pronostic qui revenait le plus souvent. Contrairement à son frère aîné Andrea et leur soeur Charlotte, qui ont adopté des prénoms originaux pour leurs fils (Sacha pour le premier, Raphaël pour la seconde), Pierre a assumé de rendre hommage à travers son fils à leur père disparu : deuxième mari de la princesse Caroline, Stefano Casiraghi a tragiquement trouvé la mort, à 30 ans en octobre 1990, dans un accident de motonautisme, sa grande passion (il fut champion du monde de off-shore). Andrea avait alors 6 ans, Charlotte 4 ans et Pierre 3 ans. Le benjamin de la fratrie semble d'ailleurs avoir hérité du virus de l'adrénaline, pilote de rallye aguerri et skipper en catégorie GC32, la Formule 1 des mers.

À la gloire de Stefano

Outre le prénom glorieux – étymologiquement, le mot grec stefanos signifie "couronne" – de son regretté grand-père paternel, le jeune Stefano Casiraghi a également pour troisième prénom celui de son grand-père et de son oncle maternels, Carlo Borromeo, père et fils. Quant à Ercole, version italienne d'Hercule, il porte aussi par-devers lui tout une profondeur mythologique, sachant par ailleurs qu'il y eut jadis un Hercules dans la dynastie Grimaldi, fils d'Honorato Ier, au XVIe siècle.

Alors que les très réservés Pierre et Beatrice fêteront l'été prochain leur deuxième anniversaire de mariage avec la satisfaction d'avoir fondé une famille, le public pourrait avoir à attendre longtemps avant de découvrir la bouille de Stefano. Rendez-vous en novembre lors de la Fête nationale monégasque, où sa maman avait dévoilé en 2016 ses rondeurs et où il pourrait en 2017 se joindre pour la première fois à ses cousins et sa cousine, Sasha et India, les enfants d'Andrea, et Raphaël, le fils de Charlotte Casiraghi ? Ou y aura-t-il une opportunité moins lointaine ?