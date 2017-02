Pierre Casiraghi papa : Beatrice Borromeo a accouché d'un petit garçon

Mariée à Pierre Casiraghi depuis le 1er août 2015 et une somptueuse célébration dans les Îles Borromées sur le lac Majeur, Beatrice Borromeo n'avait pas caché par le passé son désir d'avoir des enfants, venant elle-même d'une famille nombreuse. "Cinq enfants très unis", comme elle le soulignait en 2014 en racontant son histoire familiale à la revue L'Officiel : "Mon père [Carlo Borromeo, comte d'Arona], relatait-elle, était marié avec la mère [Marion Zotta] de mes grandes demi-soeurs Isabella [née en 1975] et Lavinia [1977], il est tombé amoureux de ma mère [Paola Marzotto], ensemble ils ont eu mon frère Carlo, puis il a eu un retour de flamme avec sa première femme dont le fruit est ma demi-soeur Matilde [1983]... Ma mère l'a sommé de choisir, ils se sont retrouvés et je suis née en août 1985. Après quelques années, ils se sont séparés à nouveau et mon père est retourné avec la mère d'Isabella, Lavinia et Matilde..."

Couple très discret, Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo n'ont pas commenté la grossesse de la belle et brillante journaliste italienne, révélée à l'automne 2016 dans les médias puis évidente quelques jours plus tard lors de la Fête nationale monégasque. On espère qu'ils daigneront rendre public le prénom du petit garçon qui fait aujourd'hui leur plus grande joie.

La princesse Caroline de Hanovre, 60 ans, pourrait se charger de l'annonce officielle, un exercice qu'elle maîtrise pour avoir déjà accueilli trois petits-enfants : Sasha et India, nés respectivement en mars 2013 et avril 2015 dans le ménage d'Andrea Casiraghi et Tatiana Santo Domingo, et Raphaël, fils que Charlotte Casiraghi a eu avec Gad Elmaleh.