Beatrice Borromeo, fière de son bébé : "Après neuf longs mois..."

En janvier, Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo ont profité ensemble d'un séjour à la montagne à Gstaad (Suisse, où Andrea Casiraghi et Tatiana Santo Domingo célébraient trois ans plus tôt leur mariage). Une escapade, ébruitée – photos à l'appui – par le populaire hebdomadaire italien Oggi, qui semblait indiquer que la naissance de leur premier enfant n'était pas encore imminente. Tout comme la présence de Pierre auprès de son oncle le prince Albert II de Monaco lors du lancement du Rallye historique de Monte-Carlo le 31 janvier puis au stade Louis-II le 4 février à l'occasion du derby au sommet de la Ligue 1 entre l'AS Monaco et l'OGC Nice.

Mafia, chirurgie esthétique...

Le timing semble donc idéal pour Beatrice Borromeo, qui, avant de devenir maman, aura eu le temps de mener à terme ce nouveau projet qu'on devine engagé (apparemment en lien avec la cause des enfants), comme ses précédents documentaires et nombre de ses articles pour Il Fatto Quotidiano, dont elle a rejoint la rédaction à sa fondation en 2009. Passionnée par les questions économiques, politiques et sociales, elle a notamment fait sensation en 2013 avec une enquête (Mamma Mafia) en immersion au sein de la mafia calabraise ('Ndrangheta), à ses risques et périls. Un sujet qu'elle ne lâche pas : en décembre 2016, elle publiait dans Il Fatto le témoignage d'une jeune femme de 16 ans, violée, battue et terrorisée par une figure de la mafia napolitaine, Genny Carra.

Le mois précédent, la chaîne Sky Atlantic HD diffusait une autre enquête signée Beatrice Borromeo, plus que jamais dans l'actualité : "Selfie Surgery – Je voudrais être comme mon avatar" s'intéresse à l'essor de la chirurgie esthétique chez les adolescents et tout particulièrement leur tendance à vouloir se faire opérer pour ressembler à leur idole. Pour ce reportage, l'ancien mannequin a suivi cinq jeunes Italiennes accro au bistouri.