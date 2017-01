Caroline de Monaco a 60 ans : Icône, beauté intemporelle et mamie comblée

Ses apparitions dans l'espace médiatique sont aussi sensationnelles qu'elles sont choisies avec soin : à 60 ans, âge canonique qu'elle a atteint ce 23 janvier 2017, la princesse Caroline de Hanovre demeure précisément un canon d'élégance et de bon goût. Matriarche à la grâce d'un mannequin, philanthrope à l'abri de la publicité, princesse à l'épreuve du temps...

Un an plus tôt quasiment jour pour jour, la soeur aînée du prince Albert II de Monaco recevait des mains de la ministre de la Culture d'alors - Fleur Pellerin - les insignes de commandeur dans l'ordre des arts et des lettres. Autour d'elle, tous ses enfants (Andrea, Charlotte, Pierre et Alexandra), qui suivent son exemple en matière de discrétion, étaient présents dans les salons de la rue de Valois, fiers évidemment. Certains de ses amis célèbres aussi, à l'instar de Karl Lagerfeld, fidèle parmi les fidèles depuis si longtemps, ou du comédien Guillaume Gallienne. Tous ont aujourd'hui une raison de plus de la célébrer.

Née le 23 janvier 1957 héritière du trône monégasque (statut qu'elle assuma de nouveau après l'avènement du prince Albert II, jusqu'à la naissance de ses jumeaux), devenue par la force des choses première dame du Rocher après la mort de la princesse Grace en 1982, Caroline Louise Marguerite Grimaldi semble concentrer le meilleur de ses deux parents, dont elle perpétue l'amour inconditionnel des arts, à travers patronages et initiatives. De Grace Kelly, elle a pris la beauté, très remarquable dès ses jeunes années (et qu'elle a transmise à sa fille Charlotte Casiraghi, son sosie au même âge) et l'altruisme : "Mes enfants sont conscients de leur situation et ont de la considération pour les autres, ils ont de l'empathie pour les problèmes et les préoccupations du monde actuel", soulignait la princesse Grace quelques mois avant sa disparition tragique. De son père, le prince Rainier III, elle a copié la droiture, la vision, l'attachement sacré à la famille, entre autres vertus.

Caroline et son clan...

Dévouée depuis plus de trente ans à la protection de l'enfance, notamment en tant que présidente de l'Association mondiale des amis de l'enfance (AMADE), la princesse Caroline est elle-même une mère comblée de quatre enfants qui font sa fierté : si son court premier mariage (1978-1980) avec le banquier parisien Philippe Junot n'a pas produit de descendance, son amour pour Stefano Casiraghi, qu'elle épousa en 1983, a donné de magnifiques fruits - Andrea, Charlotte et Pierre. Veuve suite à l'accident de motonautisme fatal du flamboyant Italien en 1990 et mariée en troisièmes noces au prince Ernst August de Hanovre, dont elle est séparée, elle a mis au monde en 1999 la princesse Alexandra, dont les exploits de patineuse artistique rappellent son propre passé de skieuse chevronnée et qui s'initie assidument à la mode, dont elle est une observatrice attentive.

Ce bonheur d'être mère fait des petits... Déjà grand-mère heureuse de trois petits-enfants (Sacha et India, enfants d'Andrea et de son épouse Tatiana Santo Domingo, et Raphaël, fils que Charlotte a eu avec Gad Elmaleh) pour lesquels sa tendresse apparaît de manière éclatante lors des manifestations publiques en principauté, Caroline de Hanovre se prépare à accueillir tout bientôt un autre poupon : ce n'est plus qu'une question de jours avant que Pierre Casiraghi et sa femme Beatrice Borromeo soient parents à leur tour.

Joyeux anniversaire à la princesse !