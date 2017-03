Albert de Monaco et Victoria Silvstedt réunis pour une drôle de course

Le 24 mars, Albert de Monaco était la vedette d'un dîner de gala pour le Riviera Water Bike Challenge au Yacht Club de Monaco.

Le but de la soirée caritative était de présenter le Riviera Water Bike Challenge, la première course relais sur l'eau qui se déroulera le 4 juin 2017. Ainsi, les 21 kilomètres reliant Nice et Monaco vont être parcourus à l'aide de vélos aquatiques Schiller S1. Dix équipes, composées de quatre personnes, deux sportifs renommés et deux amateurs, prendront part à la compétition.

Les équipes ont été constituées lors ce dîner de gala, sous le Haut Patronage de S.A.S. la princesse Charlène. Les invités ont pu enchérir afin de gagner une place dans la formation de leur choix et les fonds récoltés lors du dîner de gala – ainsi qu'à l'occasion de la course début juin - aideront à financer le projet de la Fondation Princesse Charlène de Monaco au Burkina Faso.

Parmi les convives de ce dîner de gala emmené par Albert, on a pu croiser la bombe Victoria Silvstedt, immanquable dans sa longue robe noire fendue au niveau des jambes, prenant la pose devant l'un des vélos conçus par Judah Schiller. Elle a été imitée par Paula Radcliffe, championne britannique de marathon mais aussi par Valère Germain (attaquant de l'AS Monaco) ou encore Bruno Senna, pilote automobile comme son illustre et regretté oncle, Ayrton Senna.

Le plongeur apnéiste Pierre Frolla, le rugbyman argentin Esteban Lozada, son confrère italien Luciano Orquera, le gymnaste de l'étoile de Monaco Kevin Crovetto, la rameuse Stephanie Barneix mais aussi Gareth Wittstock (le frère de la princesse Charlène de Monaco) ont également répondu à l'appel d'Agnès Falco, secrétaire générale de la fondation princesse Charlène.