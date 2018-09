Alex Goude menacé après son coming out : "Pas une seconde je n'ai regretté"

Le 2 septembre 2018, Alex Goude a fait son retour sur France 4 aux commandes du jeu Drôlement bêtes qui voit s'affronter des célébrités sur des questions portant sur les similarités et les différences étonnantes entre les comportements humains et animaliers. Afin de faire la promotion de son programme, l'animateur de 43 ans a accepté de se rendre sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8).

Lors de la séquence "Sur le grill" (qui consiste à poser à des invités des questions qui peuvent fâcher), Alex Goude n'a pas échappé à une question sur son couple avec Romain Taillandier, l'occasion pour lui de révéler qu'il a été victime de menaces de mort : "Pas une seconde je n'ai regretté d'avoir médiatisé mon couple. Mais on est quand même sur les réseaux sociaux, il y a plus souvent des gens qui viennent vous dire du mal que des gens qui viennent vous dire du bien. Le ratio entre les messages horribles de menaces de mort, de tout ce que tu veux et le message de gamins ou de jeunes à qui ça a servi (...) Je peux me prendre tous les trucs du monde par rapport au ratio des gens que ça rendu heureux."

Pour rappel, Alex Goude avait pris la décision de faire son coming out lors de la naissance de son fils Elliot, né par GPA, en 2015. Le couple est marié et a fait une cérémonie à Las Vegas.