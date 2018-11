Alex Goude : Son ex-mari Romain a retrouvé l'amour...

En 2013, Alex Goude disait "oui" à son amoureux Romain Taillandier dans une chapelle à Las Vegas, aux Etats-Unis. Aujourd'hui, cinq ans plus tard, les deux tourtereaux se sont séparés, mais restent amis. Si l'animateur n'a, a priori, pas retrouvé l'amour, de son côté Romain est de nouveau en couple comme il le révèle lui-même sur Instagram.

Hier, samedi 17 novembre 2018, quelques mois après l'annonce de sa séparation avec Alex Goude, Romain Taillandier a officialisé sa relation avec son nouvel amoureux. Sur le réseau social, il a publié un tendre cliché de lui accompagné de l'heureux élu, un certain Junior Velazquez en plein désert des Mojaves, en Californie. "I am so happy with him. Love you #love #gaycouple #amour #happy", écrit-il en légende. Comprenez ainsi : "Je suis si heureux avec lui. Je t'aime."