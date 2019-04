Alex Hepburn : "3 mois avant mon mariage, mon fiancé m'a quittée pour une autre"

En 2013, les ondes étaient squattées par la voix rauque d'Alex Hepburn, découverte avec le titre Under – tiré de l'album Together Alone, certifié disque d'or en France. Puis, après cela, force est de constater que le public l'a oubliée, surtout que la chanteuse s'était aussi éloignée volontairement de la musique. "J'ai arrêté pendant un petit moment. J'ai dû me reconstruire ensuite et repartir à zéro en quelque sorte. Les gens nous oublient très vite malheureusement...", disait-elle l'an dernier à Aficia, pour évoquer son EP Believe. Cette fois, c'est avec un vrai album qu'elle revient.

Dans les pages de Paris Match, on découvre la triste vérité derrière cette longue absence. "Under a été un véritable tube en Europe. Je ne m'y attendais pas parce que je ne suis pas très optimiste, je prévois toujours un plan B. Le succès a été fulgurant et le label a voulu que je fasse un deuxième album dans la foulée. J'ai commencé à travailler avec de grands noms du milieu, sauf que, trois mois avant mon mariage, mon fiancé m'a quittée pour une autre. J'ai tout arrêté. Il m'a fallu un an et demi pour me retrouver", confesse-t-elle. À la suite de cette blessure intime, la chanteuse a été contrainte de "repartir de zéro" dans le monde de la musique car son absence avait été trop longue et les propositions de collaborations n'affluaient pas...

Cette fois, Alex Hepburn compte bien se refaire une place avec le disque Things I've Seen. "Je voulais un retour aux sources avec de la soul, quelque chose d'honnête, d'entier. J'ai voulu parler de la vie, de ma vie, du décès de ma soeur, de mon père, du mal que j'ai ressenti après ma rupture. Cet album est un refuge. Il rappelle les raisons pour lesquelles je fais de la musique", détaille-t-elle.

Thomas Montet

