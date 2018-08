Alex Lutz clôture Ramatuelle devant Chantal Ladesou et Danièle Thompson

Après Francis Cabrel, Ary Abittan et Julien Clerc, c'est au tour du comédien Alex Lutz d'entrer en scène pour clôturer le Festival de Ramatuelle édition 2018. Ce samedi 11 août, la tête d'affiche de cette dernière soirée de spectacle en plein-air a vu les choses en grand avec son show Tournée.

L'acteur qui sera à l'affiche de Guy, le 29 août prochain, se révèle être un cavalier hors pair ! Dans le public, plusieurs personnalités ont ainsi pu apprécier ses talents variés. La réalisatrice Danièle Thompson était en bonne place pour apprécier les sketchs et parodies, non loin de la comédienne Chantal Ladesou et l'académicien Marc Lambron.

La veille, le Festival consacrait son avant-dernière soirée au théâtre avec la pièce Deux mensonges, une vérité, de Sébastien Blanc et Nicolas Poiret. Sur scène, les comédiens Lionnel Asiter, Raphaëline Goupilleau et Frédéric Bouraly se sont donnés la réplique. Véronique Jannot a quant à elle pris place dans le public. La fondatrice du Festival, Jacqueline Franjou, étaient bien évidemment présente, de même que Michel Boujenah, directeur artistique de ce rendez-vous estival depuis plus de dix ans.