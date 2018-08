Julien Clerc fait un carton à Ramatuelle devant Benjamin Griveaux et sa femme

Mercredi 8 août au Festival de Ramatuelle, événement incontournable qui se tient cette année jusqu'au 11 août, tous les yeux étaient rivés sur scène pour applaudir Julien Clerc. Ce soir-là, le charismatique chanteur, qui a eu droit à une standing ovation à l'issue de sa représentation, donnait un concert exceptionnel avec ses musiciens, revisitant les classiques de son répertoire dans le cadre de sa tournée qui célèbre ses cinquante ans de carrière.

Avec le soutien de Jacqueline Franjou, présidente du festival, et de Michel Boujenah, directeur artistique de l'événement, l'interprète des tubes Utile, La Californie et Mélissa a pu compter sur du beau monde. Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement, avait assuré le déplacement au bras de son épouse Julia Minkowski. Il y avait également Pascal Nègre, Orlando, Nicole Coullier, Nagui et son épouse Mélanie Page, le dirigeant Marc Ladreit de Lacharrière et sa femme Veronique Morali, Guy Savoy et sa petite-fille mais aussi l'homme d'affaires Alain Weill. Marc Giraud, président du Conseil départemental du Var, Philippe Portal, sous-préfet de Draguignan, la poète Marie-Claude Char, le journaliste Gérard Carreyrou, l'impresario Lévon Sayan et sa femme Anne-Marie, Sylvie Rousseau (directrice générale de Dior) et David McNeil ont aussi pris la pose devant les photographes.

Toujours plus de monde pour applaudir les artistes

Tandis que Julie Gayet et François Hollande ont assisté samedi dernier (4 août) à la représentation de la pièce de Yasmina Reza Art donnée par Charles Berling, Alain Fromager et Jean-Pierre Darroussin, d'autres personnalités se sont bousculées pour assister aux pièces programmées les jours suivants lors de cette 34e édition. Dimanche 5 août, c'était au tour d'Isabelle Mergault, Anne-Sophie Germanaz et Gérard Jugnot de monter sur scène pour la pièce d'Isabelle Mergault La raison d'Aymé. En coulisses, les artistes ont été salués par Amanda Lear, Bernard Montiel, Alix de Foresta (princesse Napoléon) et Béatrice de Bourbon des Deux-Siciles.

Le lendemain (6 août) se jouait la pièce Fausse note, mise en scène par Didier Caron et avec Christophe Malavoy et Tom Novembre. Une nouvelle fois, Jacqueline Franjou et Michel Boujenah ont pris la pose au côté des artistes à l'issue de la représentation dans les coulisses. Enfin, la pièce Silence, on tourne de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyra (avec Patrick Haudecoeur, Jean-Pierre Malignon, Nassima Benchicou, Jean-Louis Damant, Patricia Grégoire, Véronique Barrault, Jean-Yves Dubanton, Philippe Uchan, Stéphane Roux et Adina Cartianu) a fait le bonheur des spectateurs mardi 7 août.