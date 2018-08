Ary Abittan fait le show à Ramatuelle devant Amanda Lear et Pascal Elbé

Le Festival de Ramatuelle, manifestation incontournable proposant de nombreux spectacles qui mêlent théâtre, humour et variété (du 1er au 11 août cette année), continue d'attirer du beau monde dans le Var. Après le triomphe jeudi de Francis Cabrel, c'était donc au tour d'Ary Abittan de s'imposer sur la scène pour son one-man show, My Story.

Vendredi 3 août 2018, l'humoriste et acteur a été applaudi par une foule immense de spectateurs notamment composée d'invités de marque. Dans les coulisses, Amanda Lear, Pascal Elbé et Yves Boujenah l'ont chaleureusement salué après son spectacle, à l'instar de Guy Savoy, Jacques Demri et Micheline Pelletier.

Ary Abittan a également pu compter sur le soutien de Gilbert Coulier (et son épouse Nicole), ancien producteur de Johnny Hallyday qui produit aujourd'hui ses spectacles, mais aussi sur la présence de Michel Boujenah, directeur artistique du Festival de Ramatuelle depuis dix ans, et Jacqueline Franjou, présidente de cette même manifestation.

En tournée dans toute la France jusqu'à la fin de l'année, Ary Abittan va enchaîner les dates avant d'assurer la promotion de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?, suite attendue de la comédie portant (presque) le même nom sortie en 2014. Sur Instagram, le comédien de 44 ans avait confirmé que le long métrage débarquerait en salle le 30 janvier 2019 en posant avec ses acolytes Noom Diawara, Medi Sadoun et Frédéric Chau.