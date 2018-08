Julie Gayet et François Hollande : Joyeux bains de foule dans le Var

Plus de deux semaines après avoir assisté au Festival Nuits du Sud à Vence, Julie Gayet et François Hollande poursuivent joyeusement leurs vacances d'été dans le Var.

Dimanche 5 août 2018, l'actrice et productrice et l'ex-président de la République ont ainsi fait une apparition remarquée dans une librairie de Saint-Cyr-sur-Mer, à l'ouest de Toulon. Avec le soutien de sa compagne, l'homme politique de 63 ans y dédicaçait son livre Les leçons du pouvoir (éditions Stock, paru en avril dernier).

En grande forme, François Hollande s'est affiché avec un sourire ravi pour rencontrer ses admirateurs et s'offrir un bain de foule. Arrivé en milieu de matinée, l'ancien chef d'Etat est resté plusieurs heures sur place. "Il est arrivé à 9h45 comme prévu et il n'est reparti qu'en début d'après-midi. Tant que des gens venaient le voir, il restait pour discuter", ont déclaré les gérants de la librairie à nos confrères du journal Le Parisien.

A ses côtés, Julie Gayet était radieuse, apprêtée d'un top sans manches, d'une jupe blanche et coiffée d'un chapeau. Tout aussi disponible, elle a volontiers posé devant les téléphones des touristes qui venaient à sa rencontre.

La veille (samedi 4 août), Julie Gayet et François Hollande s'étaient déjà mêlés à la foule après avoir été accueillis par Michel Boujenah (directeur artistique de l'événement) et Jacqueline Franjou (présidente de l'événement) au Festival de Ramatuelle pour assister à la représentation de Art donnée par Charles Berling, Alain Fromager et Jean-Pierre Darroussin. Ce dernier était d'ailleurs présent à la librairie dès le lendemain avec son fils Vincent (4 ans, né de son mariage avec Anna Novion) pour soutenir l'ex-président lors de sa séance de dédicaces.