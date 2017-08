Alexandra Burke (X Factor) annonce la mort de sa mère, la chanteuse Melissa Bell

L'artiste anglaise Melissa Bell, qui a été pendant un temps la chanteuse principale du groupe Soul II Soul, auréolé de deux Grammy Awards, est morte lundi 28 août 2017, a révélé sa fille Alexandra Burke. La star n'avait que 53 ans...

Sur Twitter, la fille de la chanteuse – ancienne gagnante de X Factor et future candidate dans l'émission Strictly Come Dancing –, a posté un long message pour rendre hommage à sa maman. "C'est le coeur lourd et triste que notre famille vous informe que notre magnifique, drôle et aimante maman, Melissa Bell, est morte. Notre belle maman a pris son envol le lundi 28 août 2017, un jour qui a changé nos vies à jamais. Nous n'oublierons jamais son amour inconditionnel, son soutien, son charisme, sa force et son courage tout au long de sa vie. Nous sommes à jamais fiers et reconnaissants de qu'elle ait été notre maman", a-t-elle écrit.

Alexandra Burke (29 ans) a précisé qu'elle prendrait bien part à la 15e édition de Strictly Come Dancing. "Maman a toujours été ma plus fervente supportrice et elle était ravie quand je lui ai dit que j'allais participer à l'émission. Cela avait toujours été un de ses rêves que je puisse un jour faire partie du show et je sais qu'elle aurait voulu que j'aille de l'avant", a-t-elle dit.

Melissa Bell avait débuté sa carrière à la fin des années 1980 mais c'est en rejoignant le groupe Soul II Soul, en 1993, qu'elle a gagné sa notoriété. Elle a notamment enregistré les titres Wish et Be a Man. Elle poursuivra sa carrière en solo avant de finalement reformer un groupe, Soul Explosion.