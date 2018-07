Alexandra Rosenfeld drôle et canon en bikini : Sa mère, affligée, réagit !

On peut avoir été une ambassadrice du charme à la française, être soi-même une jeune maman de 31 ans, et se faire encore tirer les oreilles par sa propre mère à cause d'une photo en bikini... C'est ce que vient d'apprendre à ses dépens Alexandra Rosenfeld.

Lundi 30 juillet, notre ex-Miss France 2006 et maman d'Ava (bientôt 8 ans) a posté une photo d'elle en bikini blanc à Ericeira (Portugal) où l'on pouvait la voir passer la main dans ses cheveux. La belle qui prenait la pose en bord de mer a ensuite désiré amuser ses abonnés en ajoutant une légende loufoque à contre-pied du glamour de la photo : "Je m'apprête à péter avec mon aisselle."

Bien entendu, ce trait d'humour a beaucoup amusé les internautes. "Tu t'es vraiment décoincée toi. Tu es vraiment une tuerie Alex. Reste telle que tu es", "J'adore la légende de cette photo, Alex tu es au top !", "Une beauté qui ne se prend pas au sérieux, merci !! Une fille du sud forcément", "Une bombasse avec un humour de dingue", pouvait-on notamment lire.

Cependant, la maman de notre ex-reine de beauté n'a pas du tout aimé cette légende et l'a fait savoir à sa fille ! Dans un échange de SMS dévoilé par Alexandra elle-même, on peut lire : "Franchement, la légende sur ton dernier post. N'importe quoi. Franchement change de légende." Et la belle blonde de réagir : "Quand ta mère n'aime pas ton humour <3."