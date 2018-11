Alice Belaïdi : Popotin à l'air et topless dans un cadre de rêve !

Alors que Canal se prépare à diffuser la série Hippocrate tous les lundis à partir du 26 novembre 2018 à 21h, Alice Belaïdi se la coule douce à quelques milliers kilomètres de la France. Avant de repartir sur un tournage, la belle brunette de 31 ans s'est envolée vers les États-Unis pour prendre quelques vacances bien méritées. L'actrice vue dans L'Ascension a posté plusieurs clichés depuis le 30 octobre où elle s'est localisée à Los Angeles.

Et le 5 novembre, elle a posté une photo qui a suscité de nombreuses réactions de la part de ses fans. La star pose de dos au bord d'une piscine, visiblement topless et arborant un simple string en guise de maillot de bain. De quoi sublimer son magnifique popotin sous le chaud soleil de Joshua Tree. Parce que si la vue est appréciable question chair, elle l'est tout autant pour le cadre idyllique dans lequel Alice Belaïdi se met en scène, à savoir le désert d'un des parcs nationaux les plus connus au monde, situé à deux petites heures de L.A.

"Pourquoi ? Lol ce n'est pas désagréable hein... Mais pourquoi ??", s'interroge un de ses abonnés. "Salut Alice, tu me bouches un peu le paysage... mais bon je vais faire avec", ironise un autre. "T'es fraîche", "Sublime", "Une bombe", peut-on lire, alors que sa copine Reem Kherici est restée "sans voix" devant ce cliché sexy.