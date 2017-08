Alice Taglioni et Laurent Delahousse : Les amoureux s'éclatent en vacances !

Couple extrêmement rare en public, Alice Taglioni et Laurent Delahousse ont décidé de déroger à leur principe de vie le temps d'une photo de vacances en Corse. C'est l'été, on se lâche. Parce que d'ordinaire, l'actrice française et le fameux présentateur du JT de 20h de France 2 n'existent pas en tant que couple. C'est bien simple, et encore plus depuis la naissance de leur enfant, ils ont construit une muraille infranchissable autour d'eux. Pas de photos du duo – ou très rarement – dans les tabloïds, pas d'avant-premières ou autres événements publics ensemble (ou alors ils posent séparément) et encore moins une présence sur les réseaux sociaux où Alice Taglioni publie régulièrement, mais quasiment toujours en rapport avec son travail.

Le 4 août, la belle blonde de 41 ans a surpris son petit monde en montrant pour la première fois depuis la création de son compte Instagram le visage de son homme. La comédienne en effet posté une photo d'elle et son chéri sur le point de partir en trip jet-ski. Visiblement bourré d'autodérision, Laurent Delahousse regarde l'objectif en arborant un imposant masque autour des yeux, tandis que son amoureuse paraît aussi radieuse qu'amusée. Cette dernière n'hésitera pas à en rajouter une couche en inscrivant en légende le hashtag #zoolander, référence au personnage loufoque et idiot de Ben Stiller.