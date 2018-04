Alizée : Jolie message d'amour pour les 13 ans de sa fille Annily

Alizée est une maman très proche de sa fille, elle ne quitte presque jamais le collier qui porte son nom. Alors quand vient l'anniversaire de sa fille unique, la chanteuse de 33 ans déverse tout son amour sur les réseaux sociaux.

Née le 28 avril 2005, deux ans et demi après le mariage de ses célèbres parents à Las Vegas, Annily Châtelain (qui porte le nom de son papa Jérémy Chatelain) a reçu une tendre déclaration de la part de sa maman pour ses 13 ans. Alizée a ainsi publié les mots suivants sur sa page Instagram : "Joyeux anniversaire à la plus merveilleuse des petites filles." Plus si petite que ça Annily. Le message posté par la gagnante de la quatrième saison de Danse avec les stars et femme du danseur Grégoire Lyonnet est accompagné d'une jolie photo mère-fille prise en noire et blanc. Annily est assise dans un Caddie tandis qu'Alizée lui appose un tendre baise sur le front.