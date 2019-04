Alizée, sa fille Annily a 14 ans : tendres photos et mots d'amour

Grégoire Lyonnet, ex-vedette de Danse avec les stars qui n'est autre que le beau-père d'Annily, a dévoilé une photo de la jeune fille prise en 2014 lors de leur voyage à New York en famille. Sur celle-ci, l'ado fait une sorte de photobomb en mettant sa main devant le visage du danseur alors qu'ils se trouvent sur le toit d'un gratte-ciel. "Joyeux anniv à ma petite belle-fille d'amour. Et par la même occasion un joyeux anniversaire de mariage à Coralie Licata et à Christophe Licata. Plein d'amour et de bonheur à vous les amis", a-t-il écrit. Une délicate attention qui lui a valu deux émoticônes coeur de la part de la fille d'Alizée.