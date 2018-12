Amal Clooney : Rare sortie avec ses jumeaux trop mignons, qui ont tant grandi

Les voici, les voilà ! Extrêmement couvés et protégés par leurs célèbres parents depuis leur naissance en juin 2017, les jumeaux d'Amal et George Clooney sont finalement réapparus dans les rues de New York, confortablement lovés dans les bras de leur maman.

Jeudi 6 décembre 2018, l'avocate de 40 ans a effectivement été aperçue à la sortie de sa résidence privée, située dans le quartier financier de Manhattan, portant ses enfants dans les bras. Trop mignons, les jumeaux grandissent à folle vitesse et sont le parfait mélange de leurs parents. Mine grimaçante, Alexander ressemble fortement à son papa tandis qu'Elle a hérité des traits fins de sa maman, comme l'avait fièrement révélé George Clooney il y a quelques mois en interview.

La veille (mercredi 5 décembre), Amal et George Clooney s'étaient retrouvés pour assister au 23e dîner annuel de l'association des correspondants de l'ONU au Cipriani. Intervenant régulièrement aux assemblées générales des Nations unies, elle qui est réputée pour son militantisme sur les droits de l'Homme, Amal Clooney y a reçu une distinction pour son travail et son engagement, le prix du Global Citizen of the Year.